البث العبرية توضح حقيقة الصورة التي نشرها الجيش الإسرائيلي لنفق بغزة

وكالات

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن الصورة التي نشرها الجيش وزعم أنها لعربة له بنفق في محور فيلادلفيا لم تكن لنفق، وإنما لخندق.

ونقلت هيئة البث عن وزير الدفاع الإسرائيلي المُقال يوآف جالانت، إن الخندق لم يكن موجودًا، وسُوِق على أنه نفق عميق للمبالغة في أهمية محور فيلادلفيا وتأخير صفقة الأسرى.

#متابعة | هيئة البث:



- الصورة التي نشرها الجيش الإسرائيلي وقال إنها لعربة له بنفق بمحور فيلادلفيا لم تكن لنفق لكن لخندق.



- هيئة البث الإسرائيلية عن غالانت: النفق لم يكن موجودا ولكن تم تسويقه بهذه الطريقة لمنع صفقة الرهائن.



- هيئة البث عن غالانت: الخندق تم تسويقه بأنه نفق… pic.twitter.com/kdidlFjzUP — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 22, 2025

ويرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنهاء حرب غزة، مؤكدًا أنها لن تنتهي قبل القضاء الكامل على قدرات حركة حماس العسكرية.

وفي 18 مارس الماضي، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي استئناف حرب غزة منتهكًا اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز النفاذ في يناير الماضي، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 51 ألف شخص وإصابة أكثر من 116 آخرين منذ أكتوبر 2023.