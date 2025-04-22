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إفشال هجوم إرهابي لحركة الشباب بوسط الصومال

10:02 ص الثلاثاء 22 أبريل 2025

إفشال هجوم إرهابي لحركة الشباب بوسط الصومال

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مقديشو- (د ب أ)

لقي عدد من عناصر مليشيات الشباب حتفهم في عملية عسكرية مخططة بالقرب من منطقة آدم يبال بمحافظة شبيلى الوسطى بوسط الصومال .

ووفق وكالة الأنباء الصومالية (صونا) اليوم الثلاثاء، "شنت قوات المقاومة الشعبية، مساء أمس الإثنين، في منطقة مُقكوري بمحافظة هيران هجوما على عناصر من مليشيات الخوارج أثناء تجمعهم بالقرب من منطقة آدم يبال لتنفيذ مخطط إرهابي".

وأكد الضباط الذين قادوا العملية العسكرية أنهم "كبدوا العناصر الإرهابية خسائر فادحة جراء العملية وتم إفشال المخطط الإرهابي".

ويجري التقييم لحصيلة الخسائر التي تكبدتها عناصر "مليشيات الخوارج" جراء العملية العسكرية.

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مليشيات هجوم إرهابي الصومال محافظة هيران
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