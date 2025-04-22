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تدمير 10 طائرات مسيرة أوكرانية فوق 3 مقاطعات روسية

08:48 ص الثلاثاء 22 أبريل 2025

الدفاع الجوي الروسي

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وكالات

أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية منذ مساء أمس الاثنين وحتى صباح اليوم، 10 طائرات مسيرة أوكرانية فوق 3 مقاطعات روسية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان رسمي: "أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت 10 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل، فوق 3 مناطق روسية، في الفترة ما بين 20:00 مساء الاثنين حتى 06:00 صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي لموسكو".

ووفقا للبيان تم تدمير 5 طائرات مسيرة فوق شبه جزيرة القرم، فيما سجل اعتراض 3 طائرات أخرى فوق مقاطعة بيلجورود، وطائرتين فوق مقاطعة أوريل.

تجدر الإشارة إلى أن القوات الأوكرانية تشن بشكل شبه يومي هجمات باستخدام الطائرات المسيّرة تستهدف مناطق حدودية ووسط روسيا.

ومع ذلك، تنجح قوات الدفاع الجوي الروسي في اعتراض غالبية الطائرات المعادية.

يذكر أن مقاطعة بيلغورود تشهد حاليا تطبيق إجراءات مشددة في إطار "نظام العملية المضادة للإرهاب"، وذلك لمواجهة التهديدات الأمنية المتصاعدة.

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