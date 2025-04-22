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غارة إسرائيلية تستهدف سيارة في منطقة الشوف جبل لبنان

08:45 ص الثلاثاء 22 أبريل 2025

الطيران الاسرائيلي

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وكالات

شن الطيران الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، غارة جوية استهدفت سيارة على طريق بلدة بعورتا في منطقة الشوف جبل لبنان، وفقا لروسيا اليوم.

يذكر أن المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، أعلن في وقت سابق، أن طائرة مسيرة استهدفت صباح اليوم عنصرًا من قوة الرضوان التابعة لحزب الله اللبناني في بلدة قنطرة جنوبي لبنان، ما أسفر عن مقتله.

وفي المقابل، أكدت وزارة الصحة اللبنانية سقوط شهيد نتيجة ضربة جوية استهدفت سيارة في وادي الحجير، نتيجة عدوان إسرائيلي جديد.

كما أشارت إلى أن أحد المصابين في غارة سابقة على بلدة عيترون، وهو فتى يبلغ من العمر 17 عامًا، قد فارق الحياة متأثرًا بجروحه، ليرتفع عدد الشهداء إلى اثنين في تلك الغارة.

وأضاف البيان أن إحدى الغارات استهدفت أيضًا مركز كشافة الرسالة في بلدة طيرحرفا، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية والمعايير الإنسانية، وفق تعبير الوزارة.

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الطيران الإسرائيلي غارة إسرائيلية استهداف سيارة في منطقة الشوف جبل لبنان
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