روسيا: مقتل وإصابة عشرات المدنيين إثر قصف أوكراني الأسبوع الماضي



وكالات

قال روديون ميروشنيك سفير الخارجية الروسية لشؤون جرائم نظام كييف، إن القصف الأوكراني خلال الأسبوع الماضي، تسبب بمقتل 15 شخصا من المدنيين وإصابة أكثر من 80 آخرين بجروح.

وأكد السفير أن نظام كييف أطلق ما لا يقل عن 2015 قذيفة على أهداف سلمية في الأراضي الروسية خلال الأسبوع الأخير، وفقا لروسيا اليوم.

ونوه ميروشنيك بأنه في الأسبوع الماضي، وعلى الرغم من وقف إطلاق النار، اقترب عدد المدنيين المصابين جراء الأعمال الإجرامية للقوات المسلحة الأوكرانية من المائة.

وأشار السفير إلى أن الغالبية العظمى من الأسلحة المستخدمة خلال ذلك، هي من صناعة غربية.

وأضاف: "كثافة القصف على الأهداف المدنية ظلت مرتفعة في أغلب مناطق الخطوط الأمامية، حيث تم تسجيل ما يصل إلى 300 هجوم معاد بمختلف أنواع الذخيرة يوميا".

وذكر السفير، أن القوات الأوكرانية قامت منذ 18 مارس الماضي، عندما دخل اتفاق وقف الهجمات على منشآت الطاقة حيز التنفيذ، بإطلاق النار على منشآت الطاقة في مختلف المناطق الروسية أكثر من 140 مرة.

وفي وقت سابق، أفاد ميروشنيك بأن القوات المسلحة ضربت في الفترة من 14 إلى 20 أبريل، منشآت الطاقة في روسيا بمعدل 10 مرات يوميا. خلال الأسبوع الماضي، تم تسجيل 36 هجوما للعدو على منشآت الطاقة الروسية.