استشهاد 42 فلسطينيا في غارات إسرائيلية عنيفة على قطاع غزة



وكالات

استشهد في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، 42 فلسطينيا في غارات إسرائيلية اسهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وشهد قطاع غزة تصعيدا عسكريا غير مسبوق شمل غارات إسرائيلية استهدفت منازل سكنية ومنشآت مدنية وممتلكات تابعة للبلديات والشركات.

وتضمن القصف نسف منازل بشكل كامل ودمارا واسع النطاق، بالإضافة إلى استهداف معدات ثقيلة ومركبات حيوية، وقصف مدفعي وإطلاق نار كثيف، وفقا لروسيا اليوم.

وفي غرب مدينة غزة، استشهد 6 أفراد من عائلة بكر في استهداف مباشر لمنزلهم بمخيّم الشاطئ.

وأكد شهود عيان أن مدينة غزة عاشت ليلة صعبة مع استمرار الغارات الجوية العنيفة والقصف المدفعي المستمر طوال الليل، حيث أسفر القصف عن نسف منازل سكنية شرقي المدينة.

وفي رفح، واصل الجيش الإسرائيلي عمليات نسف المنازل السكنية بشكل ممنهج، واستهدف القصف الإسرائيلي معدات ثقيلة ومركبات حيوية تابعة لبلديات غزة وجباليا وخان يونس، مما أدى لتدميرها بالكامل.

أما في خان يونس جنوبي القطاع، استشهد رجل نتيجة قصف منزل في منطقة قيزان النجار، وارتفعت الحصيلة لاحقا باستشهاد 9 مواطنين آخرين وأصيب عدد آخر في غارة استهدفت عمارة سكنية قرب دوار "السكة" وسط المدينة.

كما تعرضت مناطق متفرقة من القطاع، بما في ذلك مخيم النصيرات وعبسان الكبيرة والبريج، لإطلاق نار كثيف وقصف مدفعي عنيف من القوات الإسرائيلية.

واستمرت آليات الاحتلال بالتقدم جنوب غرب منطقة قيزان رشوان جنوبي خان يونس، وسط إطلاق نار مكثف.

من جانبه أكد الدفاع المدني أن طواقمه تعمل على انتشال الضحايا من تحت الأنقاض، حيث تم انتشال جثتين وستة مصابين من منزل استهدف في محيط مدرسة أحمد عبد العزيز بخان يونس، ولا يزال البحث جاريا عن مفقودين.

كما اندلع حريق كبير في مخزن تابع لبلدية جباليا النزلة شمالي القطاع، وتضرر منزل مجاور نتيجة القصف.