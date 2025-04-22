وزير خارجية إيران: لا نية لطهران في إجراء مفاوضات علنية



وكالات

نشر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، كلمته الافتتاحية التي تم إلغاؤها في مؤتمر "كارنيجي" الدولي، مؤكدا أن لا نية لإيران في إجراء مفاوضات علنية.

وقال عراقجي : "عندما وافقت على إلقاء الكلمة الرئيسية في مؤتمر كارنيجي الدولي حول السياسة النووية، لم تكن إيران والولايات المتحدة قد حددتا بعد موعدا للجولة التالية من المحادثات، والتي من المقرر أن تبدأ على مستوى الخبراء يوم الأربعاء وعلى مستوى رفيع يوم السبت".

ولفت الوزير الإيراني إلى أنه كما أكد في خطابه المعد مسبقا، فإن إيران ليس لديها أي نية للتفاوض علنا، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف أنه أوضح في خطابه أن بعض مجموعات المصالح الخاصة تحاول التلاعب بالعملية الدبلوماسية وإفشالها من خلال تشويه سمعة المفاوضين وتشجيع الحكومة الأمريكية على تقديم أقصى المطالب.

وقال عراقجي: "أنا معتاد على الإجابة على أسئلة الصحافيين الصعبة أو مخاوف المواطنين العاديين، ولكن تحويل الخطاب إلى جلسة مفتوحة للأسئلة والأجوبة إما أن يحوله إلى نقاش عام، وهو ما لا أرغب في قبوله، أو يجعله غير مريح للجمهور الذي من المرجح أن يبحث عن تفاصيل المفاوضات وإلى أين تتجه".

ونشر عراقجي نسخة من الخطاب الذي كان من المقرر أن يلقيه في المؤتمر.

ومؤتمر كارنيجي الدولي حول السياسة النووية لعام 2025 هو فعالية تنظمها مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي، يشارك فيه خبراء ودبلوماسيون لمناقشة قضايا البرنامج النووي الإيراني والسياسات النووية العالمية.

وكان من المقرر أن يلقي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي كلمة عبر الاتصال المرئي في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، لكن الجلسة الافتتاحية ألغيت، وتم تحويل صيغة المشاركة من كلمة فردية إلى مناظرة جماعية، مما أدى إلى إلغاء كلمة عراقجي.

وأوضحت ممثلية إيران لدى الأمم المتحدة إلغاء كلمة عراقجي جاء بسبب هذا التغيير في صيغة المؤتمر، وأعربت عن أسفها للقرار.

ويعقد المؤتمر، في وقت تشهد فيه المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة تطورات حساسة، مع لقاءات تقنية مقررة لمناقشة الجوانب الفنية من البرنامج النووي الإيراني، وسط تفاؤل حذر من الجانبين بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق جديد.