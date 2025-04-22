نجل الرئيس التركي: لا أرغب في أن أصبح رئيسا



وكالات

أعرب بلال أردوغان، نجل الرئيس التركي، رئيس الاتحاد العالمي للرياضات الإثنية، عن عدم رغبته في تولي منصب رئاسة بلاده.

وأشار إلى أنه يكرس معظم وقت عمله للمشاريع التعليمية والثقافية، وفقا لروسيا اليوم.

وقال بلال أردوغان: "ليست لدي طموحات سياسية. كثيرا ما يسألونني عن ذلك، لكني أرغب في البقاء في القطاع غير الحكومي والعمل مع المجتمع المدني، وإلهام الشباب لتحمل المسؤولية تجاه ما يهمهم حقا".

وتابع: "مهما كان المسار المهني الذي يختارونه، إذا كان لديهم شعور قوي بالانتماء إلى أي قضية اجتماعية، فيجب أن يكونوا نشطاء ودعاة للقيم وجزءا من المجتمع المدني".

وأوضح أن هذا هو السبب الذي يجعله يكرس معظم وقته للمشاريع التعليمية مثل المدارس والجامعات وبرامج المنح الدراسية والجوائز الأكاديمية.

وأضاف: "أدعم الموهوبين والمتميزين لمساعدتهم على تحقيق أحلامهم. كما أعمل على إحياء الثقافة والحفاظ على التراث لنقله إلى الأجيال الجديدة. هذا هو ما أرغب في تكريس حياتي له".