

وكالات

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، سقوط 3 شهداء إثر قصف إسرائيلي استهدف مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

وتجددت الغارات الإسرائيلية على المناطق الشمالية من مدينة غزة، وقد شن الاحتلال غارة إسرائيلية استهدفت منزلا بمحيط مدرسة حليمة السعدية لإيواء النازحين شمالي مدينة غزة.

وتم استهداف عائلة بكر غرب مدينة غزة، كما شن الاحتلال غارة على حي الزيتون بمدينة غزة، في الوقت الذي أطلقت فيه طائرة من طراز كواد كابتر النار تجاه المناطق الشرقية من حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

كما شهد محيط حي الدرج بمدينة غزة قصف إسرائيلي، إذ أن المناطق الشرقية من مدينة غزة شهدت تحليق للطيران المُروحي الإسرائيلي.

وقصفت طائرات الاحتلال عمارة سكنية في شارع الثلاثيني بمدينة غزة.

وسقط شهيدين وعدد من الإصابات في استهداف منزل عائلة بكر غرب مدينة غزة، كما تم استهداف محيط شارع السكة بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.