عراقجي: جهات تقوض المسار الدبلوماسي عبر تشويه صورة المفاوضين الإيرانيين



وكالات

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن جهات لديها مصالح خاصة تقوض المسار الدبلوماسي عبر تشويه صورة المفاوضين الإيرانيين والضغط على الإدارة الأمريكية لفرض شروط متشددة، وفقا لسكاي نيوز.

كان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قد قال في وقت سابق، إن طهران ملتزمة بالدبلوماسية ومستعدة لتجربة طريق المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة.

وقال عراقجي: "رد إيران على رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاء متوافقا مع مضمون ونبرة رسالته، مع الحفاظ في الوقت نفسه على فرصة استخدام الدبلوماسية"، وفقا لروسيا اليوم.

وأشار إلى أنه "من حيث المبدأ، فإن المفاوضات المباشرة مع طرف يهدد باستمرار باللجوء إلى القوة في انتهاك لميثاق الأمم المتحدة ويعبر عن مواقف متناقضة من قبل مسؤوليه المختلفين ستكون بلا معنى، لكننا نبقى ملتزمين بالدبلوماسية ومستعدين لتجربة طريق المفاوضات غير المباشرة".

وأضاف: "نحن على استعداد لمواصلة الحوار بشأن برنامجنا النووي ورفع العقوبات مقابل رفع العقوبات القمعية ضد إيران".