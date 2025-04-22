غارات أمريكية على اليمن وأنباء عن ضرب أهداف بجانب مطار صنعاء



وكالات

شنت الولايات المتحدة الأمريكية، عدة غارات على العاصمة اليمنية صنعاء، وسط أنباء أولية عن ضرب عدة أهداف بجانب مطار صنعاء.

وأعلن الحوثيون، أن صنعاء استهدفت بثلاث غارات دون تحديد المواقع.

بينما تحدثت مصادر ميدانية عن غارات على معسكر الحفا بجبل نقم وغارة على مطار صنعاء ومنطقة سعوان ومنطقة شملان، وفقا للغد.

واستهدف القصف الأمريكي منطقة براش في مديرية سنحان شرق العاصمة صنعاء وكذلك مديرية صرواح التابعة لمحافظة مأرب.

كما شن الطيران الأمريكي غارة على مديرية العبدية بمحافظة مأرب.

وأعلنت مصادر طبية يمنية، مساء الأحد، مقتل 12 شخصا وإصابة آخرين جراء قصف أمريكي على العاصمة اليمنية صنعاء.

وشن الطيران الأمريكي، ضربات على حي وسوق فروة الشعبي بمديرية شعوب في العاصمة اليمنية صنعاء.

وقالت وسائل إعلام تابعة للحوثين، إن العدوان الأمريكي شن غارات إجرامية على العاصمة صنعاء.

وذكر مصدر محلي، أن العدوان الأمريكي استهدف بغارتين منطقة عطان، وحي فروة بمديرية شعوب في صنعاء.

سلسلة غارات جوية

وشن سلاح الجو الأمريكي، السبت الماضي، سلسلة غارات جوية، على مواقع متفرقة في العاصمة اليمنية صنعاء.

وأفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين بمقتل شخص وإصابة آخرين مع تجدد القصف على صنعاء.

وأشارت إلى مقتل شخص، وإصابة آخر نتيجة العدوان على مديرية بني مطر بالعاصمة اليمنية صنعاء.

وشنت الولايات المتحدة، منذ منتصف مارس الماضي، قرابة 1000 غارة جوية على المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وفق وسائل إعلام حوثية، خلفت خسائر مادية وبشرية كبيرة.