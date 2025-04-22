بينهم طفلان.. 8 شهداء إثر قصف إسرائيلي على خان يونس

وكالات

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الشهداء إلى 8، بينهم طفلان جراء قصف إسرائيلي منزلا في دوار موزة "السكة" وسط مدينة خان يونس، وفقا لسكاي نيوز.

وقصف الطيران الإسرائيلي المناطق الشرقية بشمال قطاع غزة، عدة مرات، اليوم الثلاثاء.

وتم استهداف كراج بلدية جباليا النزلة شمالي القطاع، الذي يضم عددا من الجرافات، بالإضافة إلى استهداف 4 جرافات بمنطقة خان يونس.

وبحسب الدفاع المدني الفلسطيني، فقد تم استهداف خيمة تؤوي نازحين بشارع الطاقة وسط مدينة خان يونس، إذ قام الاحتلال بقصف مدفعي كثيف بالتزامن مع إطلاق نار من الآليات الإسرائيلية استهدف منطقة الفراحين في بادة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس، وفقا لما ذكرته الغد.

وتم عمليات إخلاء للمواطنين بعد ورود إشارة تحذير شرقي مدرسة حليمة السعدية في منطقة جباليا النزلة شمالي قطاع غزة، وسط دخول لطيران الاحتلال في أجواء مدينة غزة.

وتجددت الغارات الإسرائيلية على المناطق الشمالية من مدينة غزة، وقد شن الاحتلال غارة إسرائيلية استهدفت منزلا بمحيط مدرسة حليمة السعدية لإيواء النازحين شمالي مدينة غزة.

وتم استهداف عائلة بكر غرب مدينة غزة، كما شن الاحتلال غارة على حي الزيتون بمدينة غزة، في الوقت الذي أطلقت فيه طائرة من طراز كواد كابتر النار تجاه المناطق الشرقية من حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

كما شهد محيط حي الدرج بمدينة غزة قصف إسرائيلي، إذ أن المناطق الشرقية من مدينة غزة شهدت تحليق للطيران المُروحي الإسرائيلي.

وقصفت طائرات الاحتلال عمارة سكنية في شارع الثلاثيني بمدينة غزة.

وسقط شهيدين وعدد من الإصابات في استهداف منزل عائلة بكر غرب مدينة غزة، كما تم استهداف محيط شارع السكة بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.