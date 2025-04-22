إعلان

وزارة الدفاع الأمريكية تبدأ بالانقلاب على بيت هيجسيث.. ما القصة؟

03:55 ص الثلاثاء 22 أبريل 2025

وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

أراد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، إحداث تغيير في الوزارة "البنتاجون"، لكن بعد أقل من 90 يوما من أدائه اليمين، يبدو أنه فقد توازنه بسبب الاضطرابات التي أحدثها بنفسه.

واتهم هيجسيث، مقدم البرامج السابق في شبكة فوكس نيوز، مستشاريه السابقين الموثوق بهم بالانقلاب عليه بعد الكشف عن إرساله رسائل نصية تتضمن خططا عسكرية أمريكية حساسة من هاتفه الشخصي إلى زوجته وشقيقه ومحاميه وآخرين.

وقال هيجسيث في حديقة البيت الأبيض: "يا لها من مفاجأة كبيرة طرد عدد قليل من المسربين وخروج مجموعة من المقالات المثيرة للجدل"، وفقا لسكاي نيوز.

ورأى البيت الأبيض، أن المؤامرة على هيجسيث تمتد إلى ما هو أبعد من المجموعة الصغيرة من معاونيه المخلصين في السابق، الذين تم فصلهم بعد اتهامات بتسريب معلومات حساسة، لتشمل وزارة الدفاع ذاتها.

ومنذ توليه منصبه، تحرك هيجسيث بسرعة مذهلة لإعادة تشكيل الوزارة، إذ طرد كبار الجنرالات في سعيه إلى تنفيذ أجندة الأمن القومي للرئيس دونالد ترامب والقضاء على مبادرات التنوع التي يقول إنها تمييزية.

وقالت كارولين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض: "هذا ما يحدث عندما يعمل البنتاغون بأكمله ضدك وضد التغيير الضخم الذي تحاول تنفيذه".

وحتى الآن، يدعم ترامب هيجسيث بقوة، قائلا: "إنه يبلي بلاء حسنا".

وقال ترامب: "تولى منصبه للتخلص من كثير من الأشخاص السيئين، وهذا ما يفعله".

يأتي الجدل الأخير بعد إقالة معاونين عينتهم إدارة ترامب في البنتاجون، وهي عمليات إقالة ناجمة عن تحقيق في تسريب أمر بفتحه رئيس موظفي الوزارة في 21 مارس.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزير الدفاع الأمريكي وزارة الدفاع الأمريكية الانقلاب على بيت هيجسيث بيت هيجسيث تسريب محادثات ترامب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان