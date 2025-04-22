طيران الاحتلال يستهدف خيام النازحين وسط مدينة خان يونس



وكالات

قصف الطيران الإسرائيلي المناطق الشرقية بشمال قطاع غزة، عدة مرات، اليوم الثلاثاء.

وتم استهداف كراج بلدية جباليا النزلة شمالي القطاع، الذي يضم عددا من الجرافات، بالإضافة إلى استهداف 4 جرافات بمنطقة خان يونس.

وبحسب الدفاع المدني الفلسطيني، فقد تم استهداف خيمة تؤوي نازحين بشارع الطاقة وسط مدينة خان يونس، إذ قام الاحتلال بقصف مدفعي كثيف بالتزامن مع إطلاق نار من الآليات الإسرائيلية استهدف منطقة الفراحين في بادة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس، وفقا لما ذكرته الغد.

وتم عمليات إخلاء للمواطنين بعد ورود إشارة تحذير شرقي مدرسة حليمة السعدية في منطقة جباليا النزلة شمالي قطاع غزة، وسط دخول لطيران الاحتلال في أجواء مدينة غزة.

وتجددت الغارات الإسرائيلية على المناطق الشمالية من مدينة غزة، وقد شن الاحتلال غارة إسرائيلية استهدفت منزلا بمحيط مدرسة حليمة السعدية لإيواء النازحين شمالي مدينة غزة.

وتم استهداف عائلة بكر غرب مدينة غزة، كما شن الاحتلال غارة على حي الزيتون بمدينة غزة، في الوقت الذي أطلقت فيه طائرة من طراز كواد كابتر النار تجاه المناطق الشرقية من حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

كما شهد محيط حي الدرج بمدينة غزة قصف إسرائيلي، إذ أن المناطق الشرقية من مدينة غزة شهدت تحليق للطيران المُروحي الإسرائيلي.

وقصفت طائرات الاحتلال عمارة سكنية في شارع الثلاثيني بمدينة غزة.

وسقط شهيدين وعدد من الإصابات في استهداف منزل عائلة بكر غرب مدينة غزة، كما تم استهداف محيط شارع السكة بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، مستهدفًا خيام النازحين ومنازل المدنيين في مختلف أرجاء القطاع من الجو والبر والبحر.

وقد تصاعدت وتيرة القصف المدفعي والجوي منذ استئناف الحرب في 18 مارس الماضي، وسط تحذيرات من تفاقم الكارثة الإنسانية.

وسمع دوي انفجارات مستمر ناجمة عن عمليات نسف لمنازل المواطنين شرق حيي الزيتون والشجاعية.

وفي شمال القطاع، وقعت إصابات إثر قصف جوي استهدف تجمعًا للمواطنين في شارع سوق مشروع بيت لاهيا.

وفي الوسط، أفادت المصادر الطبية بوصول إصابات إلى مستشفى العودة في النصيرات، جراء إطلاق طائرة "كواد كابتر" إسرائيلية النار شرق منطقة مخيم-2 شرقي النصيرات.

كما أعلن مستشفى العودة في النصيرات عن إصابتين إثر قنبلة ألقتها طائرة مسيرة إسرائيلية قرب مفترق الشهداء في مخيم البريج وسط القطاع.

وفي مدينة غزة، استُشهد 4 مواطنين وجُرح آخرون إثر استهداف خيمة للنازحين في مخيم نادي الجزيرة وسط المدينة.

وأعلن الدفاع المدني، أن طواقمه انتشلت 4 شهداء و10 جرحى بعد قصف جوي طال عددًا من الخيام بجوار نادي الجزيرة وسط المدينة.

كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية حي الشجاعية شرقي المدينة، بينما أطلقت طائرة مسيرة النار باتجاه ساحة مستشفى المعمداني وسط غزة.