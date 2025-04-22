الرئيس البرازيلي: البابا فرنسيس كان بابا الأمل وتنبأ بمستقبل أفضل للبشرية



وكالات

وصف الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، بابا الفاتيكان فرنسيس، أنه كان "بابا الأمل"، ودعا لبناء عالم جديد على أساس المبادئ التي كان يتمسك بها الراحل.

وكتب لولا دا سيلفا في منشور على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي: "رغم أنه يوم حزن كبير، سنتذكر دائما فرحة البابا فرنسيس وابتسامته التي كانت تنير قلوب الجميع".

وتابع: "كان البابا فرنسيس بابا الأمل، وأثناء وداعه، أكد على ثقته بالناس وتنبأ بمستقبل أفضل للبشرية"، وفقا لروسيا اليوم.

وأوضح: "إنه قال إن الحب انتصر على الكراهية والحقيقة انتصرت على الكذب والمغفرة انتصرت على الانتقام، وهذا هو العالم الذي يتعين علينا بناؤه، مستوحى من مبادئ البابا فرنسيس".

يذكر أن البابا فرنسيس توفي في الفاتيكان يوم 21 أبريل الجاري عن عمر يناهز 88 عاما.

وكان أول بابا للفاتيكان من أمريكا اللاتينية، وتولى منصبه في عام 2013.