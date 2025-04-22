ترامب يجتمع مع الشركات الكبرى في أمريكا لمناقشة الرسوم الجمركية



وكالات

عقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اجتماعا مع شركات التجزئة الكبرى، بما في ذلك وول مارت وهوم ديبوت ولووز وتارجت، لمناقشة الرسوم الجمركية واسعة النطاق التي من المرجح أن تؤدي إلى رفع تكلفة سلع الاستهلاك اليومي التي تستوردها.

وتعتمد سلاسل المتاجر الكبرى في الولايات المتحدة مثل وول مارت وتارجت بشكل كبير على السلع المستوردة.

ومن المتوقع أن تضيف الرسوم الجمركية، بما في ذلك رسوم بنسبة 145% على الصين، ضغوطا على الأمريكيين الذين يعانون بالفعل من التضخم منذ فترة طويلة.

وقال متحدث باسم وول مارت في بيان: "عقدنا اجتماعا مثمرا مع الرئيس ترامب وفريقه، وعبرنا عن تقديرنا لإتاحة فرصة توصيل رؤانا"، دون الخوض في تفاصيل.

كانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق أن رئيسها التنفيذي دوج ماكميلون سيحضر الاجتماع.

وأول لقاء لماكميلون مع ترامب منذ أن فرض الرئيس رسوم ما أطلق عليه "يوم التحرير".

وفي وقت سابق من أبريل، صرح ماكميلون بأنهما لم يناقشا الرسوم في لقاء وجها لوجه، رغم أن أعضاء آخرين في قيادة وول مارت كانوا على تواصل منتظم مع إدارته.

وأحدثت سياسات ترامب الجمركية المتقلبة هزات في قطاعاتٍ عديدة، وأثارت اضطرابات في أسواق الأسهم الأمريكية على مدى أسابيع.

وعبر مؤخرا عن غضبه من تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول، الذي قال الأسبوع الماضي: إن الاقتصاد معرض للخطر بسبب انخفاض النمو وارتفاع التضخم.

وسجلت الأسواق الأمريكية عمليات بيع مكثفة الاثنين، في حين تعرضت سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات والدولار أيضا لضغوط.

ووصف متحدث باسم شركة هوم ديبوت الاجتماع بأنه "مفيد وبناء".

وصرح ممثل عن شركة تارجت، أن الرئيس التنفيذي للشركة، برايان كورنيل، كان حاضرا في "الاجتماع المثمر، لمناقشة مسار التجارة".

ولم ترد شركة لووز بعد على طلب التعليق.

وبحسب أرقام الشركات، فإن أكثر من نصف واردات شركتي وول مارت وتارجت تأتي من الصين، في حين تستورد كل من هوم ديبوت ولويز أيضا من الصين.