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قصف إسرائيلي يستهدف عمارة سكنية في شارع الثلاثيني بغزة

01:46 ص الثلاثاء 22 أبريل 2025

قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات

قصف الطيران الإسرائيلي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، عمارة سكنية في شارع الثلاثيني بمدينة غزة، وفقا لما ذكرته الغد في نبأ عاجل لها قبل قليل.

يذكر أن مدير عام الصيدلة في وزارة الصحة في غزة منير البرش، أعلن عن نفاد أكثر من 37% من قائمة الأدوية الأساسية وأكثر من 59% من المستهلكات الطبية من القطاع.

وحذر البرش في إفادة صحفية من فقدان عدد كبير من المرضى بسبب النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، وفقا لروسيا اليوم.

وأكد على خطورة الوضع الصحي المتدهور، مناشدا المنظمات الإنسانية بضرورة التدخل العاجل لإنقاذ حياة المرضى في ظل العجز الحاد الذي تواجهه القطاع الصحي.

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