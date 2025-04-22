تواصل معها كل يوم.. الكنيسة الكاثوليكية بغزة تكشف تفاصيل المكالمة الأخيرة مع البابا فرانسيس

وكالات

أثنى المسيحيون في الكنيسة الكاثوليكية الوحيدة في غزة، على دور بابا الفاتيكان الراحل البابا فرانسيس، طوال شهور الحرب الماضية.

وكشف الأب جابرييل رومانيللي، تفاصيل المكالمة الأخيرة مع البابا فرانسيس الذي أعلن الفاتيكان وفاته صباح الاثنين.

وفي تصريحات لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية، أعرب الأب رومانيللي من كنيسة العائلة المقدسة عن حزنه العميق لوفاة البابا فرانسيس: "إنه يوم حزين بالنسبة إلينا.. لقد فقدناه في عيد الفصح، نحن المسيحيون نعتبرها دلالة جيدة، دلالة على حب الرب".

وأشار الأب رومانيللي، إلى أن البابا فرانسيس تواصل مع رُعاة الكنيسة الكاثوليكية في غزة يوم السبت الماضي، مضيفا: "قال لنا (البابا فرانسيس) شكرا لكم.. على ما فعلناه هنا".

وتابع الأب رومانيللي: "طلب في الوقت نفسه الصلاة.. أعطى البركة لكافة الناس وللمجتمع المسيحي ولجميع مواطني غزة".

ووصف الأب رومانيللي، بابا الفاتيكان الراحل بأنه "كان خادم الرب المتواضع".

وأوضح خادم الكنيسة الكاثوليكية، أن البابا فرانسيس طالب على الدوام، طوال فترة الحرب، خلال اتصالاته بالجميع، بحماية الأطفال ومساعدة الناس.