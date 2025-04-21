الخارجية الأمريكية: 135 دولة تواصلت معنا ومستعدة لإبرام اتفاقات بشأن الرسوم الجمركية

وكالات

قالت شبكة "فوكس نيوز" نقلا عن المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية تامي بروس، الاثنين، إن 135 دولة تواصلت مع الإدارة الأمريكية ومستعدة لإبرام اتفاقات بشأن الرسوم الجمركية.

وأكد بروس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مصمم على ضمان تكافؤ الفرص في التجارة، مشيرة إلى أن العلاقات التجارية ستشهد تغييرا طويل الأمد وهذا ليس مجرد ظرف طارئ.

وأوضحت بروس، أن الولايات المتحدة ستحصل على تجارة عادلة وهذا ما يريده الرئيس ترامب، لافتة إلى أن الصين تراقب وتقرر ما إذا كانت ستتمكن من النجاة من هذا الوضع أم لا.

وأشارت بروس، إلى أن الصين تقوم بمناورة لا تتقنها بشأن الرسوم والأمر سينتهي لصالح الولايات المتحدة، موضحة أن الصين ضاعفت ردها بدلا من المسارعة إلى عقد صفقة بشأن الرسوم.

وشددت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، على أن هناك حالة ذعر في الصين بسبب الرسوم الجمركية والوضع سينتهي لصالح ترامب، مضيفة "نعتقد أن الصين ستأتي في النهاية لعقد صفقة بشأن الرسوم الجمركية".

ولفتت بروس، إلى أن كل دولة لها مصلحة بعقد صفقة مع الولايات المتحدة بصفتها مركز الأعمال والدبلوماسية.