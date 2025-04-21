ترامب عن المشاركة في جنازة البابا فرنسيس: لم أقرر بعد

واشنطن - (د ب أ)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لم يتخذ قرارا بعد بشأن ما إذا كان سيسافر لحضور جنازة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان.

وردا على سؤال من الصحفيين في حديقة البيت الأبيض، قال: "لا أعرف بعد".

وأضاف أنه ستكون هناك إحاطة قريبا في مقر الحكومة بشأن هذا الأمر،

وعندما سئل عما إذا كان يرغب في الذهاب، قال ترامب: "لا أعرف، يجب أن أنظر في التوقيت".

وأعلن ترامب أيضا أنه أمر بتنكيس الأعلام في جميع أنحاء البلاد، وقال إن هذا ينطبق أيضا على السفارات.

وقد تم تنكيس الأعلام فوق سطح البيت الأبيض.