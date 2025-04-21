إعلان

ترامب عن المشاركة في جنازة البابا فرنسيس: لم أقرر بعد

09:52 م الإثنين 21 أبريل 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

واشنطن - (د ب أ)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لم يتخذ قرارا بعد بشأن ما إذا كان سيسافر لحضور جنازة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان.

وردا على سؤال من الصحفيين في حديقة البيت الأبيض، قال: "لا أعرف بعد".

وأضاف أنه ستكون هناك إحاطة قريبا في مقر الحكومة بشأن هذا الأمر،

وعندما سئل عما إذا كان يرغب في الذهاب، قال ترامب: "لا أعرف، يجب أن أنظر في التوقيت".

وأعلن ترامب أيضا أنه أمر بتنكيس الأعلام في جميع أنحاء البلاد، وقال إن هذا ينطبق أيضا على السفارات.

وقد تم تنكيس الأعلام فوق سطح البيت الأبيض.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ترامب البيت الأبيض جنازة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان