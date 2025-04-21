بالفيديو.. سمكة قرش تهاجم سباح إسرائيلي في شاطئ الخضيرة

وكالات

أعلنت الشرطة الإسرائيلية اليوم الإثنين، أنها تلقت بلاغًا عن هجوم من سمكة قرش على سباح في شاطئ مدينة الخضيرة التي تقع على ساحل البحر المتوسط، مشيرة إلى إغلاق الشاطئ حتى إشعار آخر، وكذلك إغلاق الوصول إلى مصب نهر الخضيرة.

ووفقا للقناة الـ12 العبرية، فإن الغواص لم يُعثر عليه حتى الآن. ويأتي هذا بعد أيام من توثيق وجود اثنتين من إناث أسماك القرش قرب شواطئ بيت يناي، القريبة من الخضيرة. وأفادت الشرطة أن فيديو الهجوم صعب المشاهدة.

ووفقا للشرطة الإسرائيلية، فإنه تم العثور على دراجة هوائية وحقيبة معدات على الشاطئ، ويُعتقد أنها تعود للغواص الذي تعرّض للهجوم. وفي مقطع فيديو من موقع الحادث، سُمع شخص يتحدث بالعربية يقول: "شفت دم كتير، القرش أكل حدا، سمعت حدا بيصرخ: أنقذوني، أنقذوني!" الشرطة اعتبرت هذه الشهادات "موثوقة".

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، أن سمكة القرش هاجمت أيضا غواص إنقاذ كان يبحث عن السباح المفقود.