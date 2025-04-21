مسؤول إسرائيلي: حكومة نتنياهو لن تنتصر في حرب غزة

وكالات

نقلت القناة الـ13 العبرية عن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، قوله إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسئيل سموتريتش يبيعان معادلة كاذبة إما النصر بالحرب أو إعادة الأسرى "وهذا غير صحيح".

وأكد لابيد، أن الحكومة الإسرائيلية لن تنتصر في الحرب لأنها لا تعرف كيف تنتصر، مضيفًا "الحكومة لا تعرف كيف تجند عددًا كافيًا من الجنود ولا تعرف ما الذي سيحدث في اليوم التالي".

وتابع المسؤول الإسرائيلي: "هناك مواد استخباراتية تشير لإمكانية وقوع اغتيال سياسي ونتنياهو يعلم ذلك ويمكنه منع حدوثه".

وهدد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الاثنين، أنه يفكر في الاستقالة من الحكومة إذا لم يتم قبول طلبه بتكثيف القتال في قطاع غزة، وفق ما نقلته صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية.

ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكثر من مرة أن الحرب في غزة لن تنتهي قبل القضاء على حركة حماس وإعادة الأسرى.

وصرح نتنياهو أنه أمر الجيش الإسرائيلي بزيادة الضغط على حماس أكثر من أي وقت مضى من خلال تكثيف العمليات العسكرية في غزة، مضيفًا "لا خيار أمامنا سوى مواصلة القتال حتى النصر، نصر كامل وحاسم".

وفي 18 مارس الماضي، استأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة منتهكًا اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز النفاذ يناير الماضي، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 51 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 116 ألف آخرين منذ أكتوبر 2023.