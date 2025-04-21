بعد فضيحة البنتاجون.. البيت الأبيض يحسم الجدل حول إقالة وزير الدفاع الأمريكي

وكالات

نفى البيت الأبيض ما تم تداوله حول إقالة وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث والبحث عن وزير دفاع جديد، قائلًا إن "هذا الخبر زائف"، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

وجاء النفي ردًا على ما أفادت به مؤسسة "إن بي آر الإذاعية" الأمريكية، بأن البيت الأبيض شرع في البحث عن وزير دفاع جديد.

وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أمريكيين، أنه من المستبعد أن يقيل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزير الدفاع بيت هيجسيث على الأقل في المدى القريب.

وقال المسؤولون الأمريكيون، إن ترامب تحدث هاتفيًا، أمس الأحد، مع هيجسيث وتعهد بالوقوف إلى جانبه، موضحين أن تعهد الرئيس الأمريكي جاء بعد تقارير عن استخدام وزير الدفاع هاتفه الشخصي للحديث عن معلومات حساسة.

وذكر المسؤولون، أن الرئيس دونالد ترامب لا يرى أي مبرر لإقالة وزير الدفاع بيت هيجسيث بعد 3 أشهر فقط من توليه المنصب.

وكشف المسؤولون، أن طرد هيجسيث مسؤولين كبارًا بوزارة الدفاع (البنتاجون) عزز عدم الاستقرار والمخاوف من انتقام.

وأثار وزير الدفاع الأمريكي الجدل، بعدما كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن هيجسيث، قام بمشاركة معلومات عسكرية حساسة تتعلق بالغارات الجوية في اليمن عبر مجموعة دردشة على تطبيق سيجنال.

ووفقًا للصحيفة، تضمنت الرسائل التي نشرها هيجسيث جداول زمنية دقيقة للغارات التي تستهدف مواقع تابعة للحوثيين، مشيرة إلى أن المجموعة التي شارك فيها الوزير تلك التفاصيل كانت تضم زوجته وشقيقه ومحاميه، إلى جانب نحو 10 أشخاص آخرين من الدائرة الشخصية والمهنية الخاصة به.

وذكرت الصحيفة، أن هذه التسريبات وقعت قبل المصادقة النهائية على تعيين هيجسيث وزيرًا للدفاع، وأنه استخدم هاتفه الشخصي في إرسال تلك المعلومات بدلًا من القنوات الرسمية التابعة للحكومة.