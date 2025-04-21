حماس: جرائم هدم المنازل بالضفة تكشف فاشية الاحتلال وتستدعي تصعيد المقاومة

وكالات

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن تصاعد جرائم هدم المنازل في الضفة الغربية يكشف فاشية الاحتلال ويستدعي تصعيد المقاومة.

وذكرت حماس، أن عمليات الهدم في رام الله والخليل تكشف مخطط تهويد الأرض وفرض وقائع الضم بالقوة ضمن سياسة ممنهجة، مشيرة إلى أن التصعيد الخطير في الضفة الغربية المحتلة يتطلب الاصطفاف خلف خيار المقاومة الشاملة.

وتابعت حماس: "مخططات حكومة مجرم الحرب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ستتحطم على صخرة صمود شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة في الضفة وقطاع غزة".