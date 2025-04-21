فيديو.. نتنياهو يثير الجدل بسبب حضوره "حفل حناء"

وكالات

أثار ظهور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزوجته سارة، في حفل حناء نجله الأصغر أفنير وخطيبته أميت يارديني في منزلها، جدلًا واسعًا في إسرائيل.

وتعرض رئيس حكومة الاحتلال، بعد نشر مقطع فيديو تداوله الإسرائيليين بشكل واسع على مواقع التواصل خلال الساعات الماضية، لموجة من الانتقادات بسبب عقد الحفل في ظل الظروف السياسية والأمنية الصعبة التي يشهدها الداخل.

Le Premier ministre Netanyahu à propos des manifestations autour de la cérémonie du henné pour le mariage de son fils : « Rien ne m'empêchera d'assister à la cérémonie du henné de mon fils et de le bénir, lui et sa fiancée. »



Le Premier ministre Netanyahu a annulé sa… pic.twitter.com/yIu8xvIugF — David🇮🇱🇺🇸🇫🇷🇺🇦🇩🇪 (@dav214840) April 20, 2025

وجاء حضور نتنياهو الحفل العائلي في بلدة مازور وسط إسرائيل، أمس الأحد، بعدما ألغى مكتبه مشاركته المقررة في حفل بمناسبة ختام عيد الفصح اليهودي، بعد الإعلان عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 5 في قطاع غزة.

لكن في المقابل، دافع آخرون عن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، قائلين إنه "من حقه المشاركة في فرحة ابنه".

وبعد هذا الجدل الذي أثاره، رد نتنياهو قائلًا في منشور على منصة "إكس": "لن يمنعني شيء من حضور حفل حناء ابني وتهنئته هو وخطيبته".

وفي نوفمبر 2024، قرر أفنير نتنياهو (البالغ من العمر 31 عامًا)، وخطيبته أميت يارديني (29 عامًا)، تأجيل زواجهما إلى منتصف يونيو المقبل، بسبب الحرب التي اشتعلت في أكتوبر 2023.

הקפלניסטים השיגו את תמונת הניצחון שלהם הלילה. החינה של אבנר נתניהו ובת זוגו עמית ירדני נחגגה תחת אבטחה כבדה ורעש מחאה, כי מאות מפגינים עם טירוף בעיניים צרו על הבית בהפגנה שהוגדרה בשלב מסוים בידי המשטרה כבלתי חוקית. שלא לדבר על האבטחה הכבדה בגלל ההפגנה האלימה, עם עשרות המחסומים… pic.twitter.com/J46DCkSbjn — ברל'ה קרומבי🇮🇱 (@berale_crombie) April 20, 2025

وشهدت بلدة مازور احتجاجات واسعة شارك بها مئات الإسرائيليين، مساء أول أمس السبت، مطالبين بصفقة مع حركة حماس لإخراج 59 أسيرًا من قطاع غزة مقابل وقف الحرب، وهو ما يرفضه رئيس الحكومة.

מפגינים נגד ראש הממשלה התאספו במזור, שם נתניהו יחגוג את המימונה בבית בת הזוג של בנו אבנר. המשטרה תגברה כוחות במושב לקראת הגעתו של רה"מ@HGoldich pic.twitter.com/nhOrQFiC1V — כאן חדשות (@kann_news) April 19, 2025

وحسب المعلومات إسرائيلية، فإن هناك 59 أسيرًا إسرائيليًا محتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة، بينهم 24 أسيرًا على قيد الحياة.