ترامب عن الوضع بأوكرانيا: سأقدم تفاصيل كاملة خلال الأيام الثلاثة المقبلة

واشنطن - (د ب أ)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إنه يعتزم التعليق على الحرب في أوكرانيا وجهود الوساطة خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

وجاءت تصريحات ترامب خلال احتفال بعيد الفصح في حديقة البيت الأبيض ردا على سؤال عما إذا كان هناك اقتراح أمريكي بضرورة اعتراف أوكرانيا بشبه جزيرة القرم كجزء من روسيا.

وكانت روسيا قد احتلت شبه جزيرة القرم الأوكرانية الواقعة على البحر الأسود في عام 2014 ثم ضمتها في انتهاك للقانون الدولي.

وقال ترامب ردا على سؤال بهذا الصدد "سأقدم لكم تفاصيل كاملة خلال الأيام الثلاثة المقبلة"، وأضاف: "لكننا عقدنا اجتماعات جيدة للغاية بشأن أوكرانيا وروسيا"، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

يأتي ذلك بعد أن قال الرئيس الأمريكي أمس الأحد "نأمل أن تتوصل روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق هذا الأسبوع".

وأضاف ترامب في منشور على شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "سيبدأ كلاهما بعد ذلك في القيام بأعمال تجارية كبيرة مع الولايات المتحدة الأمريكية التي تزدهر وتجني ثروة".

وقد دعا ترامب مؤخرا أوكرانيا وروسيا إلى إظهار استعدادهما للتوصل إلى تسوية من أجل إبرام اتفاق سلام، قائلا إن الولايات المتحدة يمكن أن توقف جهودها الرامية لإنهاء الحرب.

يشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والمبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف شاركا في محادثات مع مسؤولين روس بقيادة وزير الخارجية سيرجي لافروف في السعودية حول سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا في شهر فبراير 2025، فيما التقى ويتكوف بوتين ثلاث مرات.