السفير الأمريكي لدى تل أبيب: يجب ممارسة الضغط على حماس وليس على إسرائيل

وكالات

نقلت القناة الـ7 الإسرائيلية عن سفير الولايات المتحدة في تل أبيب مايك هاكابي، قوله إنه تلقى يوم السبت الماضي مكالمة من مسؤول في منظمة الصحة العالمية، "طلب مني الضغط على إسرائيل للسماح بإدخال مساعدات إنسانية إلى غزة، فأجبته بأن الضغط يجب أن يكون على حماس".

ومنذ بداية شهر مارس الماضي، لم تدخل أي شاحنة غذاء أو وقود أو دواء إلى قطاع غزة، وفق ما قاله المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، اليوم الاثنين.

وأشار دوجاريك، إلى أنه على مدار 50 يومًا انخفضت مخزونات الغذاء في غزة بشكل خطير وتناقصت الأدوية الأساسية والإمدادات الطبية، موضحًا أن سيارات الإسعاف في قطاع غزة اضطرت لتقليص خدماتها المنقذة للحياة بسبب نفاد الوقود.

وتابع المسؤول الأممي: "مخابز قطاع غزة اضطرت للإغلاق ونفدت من مخازننا ومخازن شركائنا بالمجال الإنساني الخيام اللازمة للنازحين".

وأضاف دوجاريك، "لا يمكننا الوصول لبعض مستودعاتنا داخل غزة بسبب أوامر التهجير القسري"، محذرًا من أن استمرار منع المساعدات الإنسانية له أثر مدمر على سكان قطاع غزة.

ولفت إلى أن الأطفال والكبار على حد سواء يعانون من الجوع وانعدام الوصول إلى الرعاية الصحية.