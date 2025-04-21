الجيش الإسرائيلي: سنلاحق حماس أينما كانت

وكالات

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إيفي دفرين، "سنلاحق حماس أينما كانت، سواء في شمال أو جنوب قطاع غزة، أو خارج القطاع".

وأضاف دفرين، "لن نرتاح حتى نعيد أسرانا إلى وطنهم، كل واحد منهم، الأحياء منهم والأموات. فالهدف الأسمى لنا من عملياتنا في غزة هو إعادة الأسرى والجنود يفهمون ذلك".

ودفع جيش الاحتلال، بسبب نقص عدد القوات لديه، جنود من لواءي "جولاني" و "جفعاتي" رغم أنهم لم يُكملوا تدريبهم العسكري الكامل الذي بدأ قبل 4 أشهر فقط، إلى قطاع غزة، وفق ما نقلته قناة "كان" العبرية أمس الأحد.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد أكثر من مرة أن الحرب في غزة لن تنتهي قبل القضاء على حركة حماس وإعادة الأسرى.

وصرح نتنياهو أنه أمر الجيش الإسرائيلي بزيادة الضغط على حماس أكثر من أي وقت مضى من خلال تكثيف العمليات العسكرية في غزة، مضيفًا "لا خيار أمامنا سوى مواصلة القتال حتى النصر، نصر كامل وحاسم".

وفي 18 مارس الماضي، استأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة منتهكًا اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز النفاذ يناير الماضي، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 51 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 116 ألف آخرين منذ أكتوبر 2023.