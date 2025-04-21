الأمم المتحدة: لم تدخل أي شاحنة مساعدات لغزة منذ الشهر الماضي

وكالات

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إنه منذ أوائل مارس الماضي لم تدخل أي شاحنة غذاء أو وقود أو دواء إلى قطاع غزة.

وأشار دوجاريك، إلى أنه على مدار 50 يومًا انخفضت مخزونات الغذاء في غزة بشكل خطير وتناقصت الأدوية الأساسية والإمدادات الطبية.

وأوضح أن سيارات الإسعاف في قطاع غزة اضطرت لتقليص خدماتها المنقذة للحياة بسبب نفاد الوقود.

وتابع المسؤول الأممي: "مخابز قطاع غزة اضطرت للإغلاق ونفدت من مخازننا ومخازن شركائنا بالمجال الإنساني الخيام اللازمة للنازحين".

وأضاف دوجاريك، "لا يمكننا الوصول لبعض مستودعاتنا داخل غزة بسبب أوامر التهجير القسري"، محذرًا من أن استمرار منع المساعدات الإنسانية له أثر مدمر على سكان قطاع غزة.

ولفت ستيفان دوجاريك ، إلى أن الأطفال والكبار على حد سواء يعانون من الجوع وانعدام الوصول إلى الرعاية الصحية.