تتكون من ثلاث محطات.. كيف يتم الاستعداد لجنازة البابا فرنسيس؟

وكالات

أعلن الفاتيكان، في بيان مصور اليوم الاثنين، وفاة البابا فرنسيس (البالغ من العمر 88 عامًا) بعد معاناة من أمراض مختلفة خلال فترة بابويته التي استمرت 12 عامًا، وأطلقت فترة حداد تستمر 9 أيام وبداية عملية انتخاب بابا جديد خلال أسبوعين إلى 3 أسابيع.

وستُقام جنازة البابا فرنسيس وفقًا لتقليدٍ عريق، حيث تستمر طقوسها عدة أيام، ويُعرض جثمانه أمام المعزين من جميع أنحاء العالم لتكريمه شخصيًا قبل دفنه. وقد يُنقل جثمانه إلى كاتدرائية القديس بطرس يوم الأربعاء المقبل، وفق ما قاله المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني.

وتبدأ الطقوس باستدعاء مدير إدارة الصحة في الفاتيكان للتصديق على وفاة البابا. ينزع الكاميرلينجو، الذي يدير الفاتيكان من لحظة وفاة البابا حتى انتخاب خليفته، خاتم البابوية من إصبعه.

وذكرت شبكة "سي بي إس"، أن مراسم جنازة البابا فرنسيس ستُقام على ثلاثة مراحل.

المرحلة الأولى: إعداد الجسم

تُقام هذه المرحلة في كنيسة البابا الخاصة، بعد أن يُثبت الأطباء وفاته . وحتى وقت قريب، كانت هذه المرحلة تُقام بجانب سرير البابا.

بعد دفن الجثمان في الكنيسة، سيتولى الكاردينال المسؤول عن شؤون البابا (كاميرلينجو ) ترتيبات الجنازة، وهو مكلف أيضًا بإدارة شؤون الفاتيكان حتى انتخاب بابا جديد. والكاميرلينجو الحالي هو الكاردينال كيفن جوزيف فاريل ، الذي عيّنه البابا فرنسيس عام 2019.

وجرت العادة على أن تُقام طقوسٌ قديمةٌ أخرى بعد إعلان وفاة البابا، بتشويه خاتم البابوية الذي يُعرف بخاتم الصيادين لأنه يصور القديس بطرس وهو يصطاد من قارب، ويُستخدم تقليديًا لختم وثائق الفاتيكان. يحمل الخاتم اسم البابا، ويُتلف بعد وفاته. ويُصنع خاتم جديد عند انتخاب البابا التالي.

المرحلة الثانية: رؤية الجثة

سيُلبس البابا الراحل ثوبه الأبيض البسيط وملابسه الحمراء، ثم يُوضع في نعش خشبي بسيط . سيُحمل هذا التابوت في موكب إلى كاتدرائية القديس بطرس، حيث سيُقام التشييع العام على مدار الأيام الثلاثة القادمة.

سيُترك جثمان البابا في نعشه البسيط المفتوح خلال فترة التشييع هذه، وذلك للتأكيد على دوره المتواضع كقسيس، لا كرئيس دولة . وكانت العادة السابقة أن يُوضع الجثمان على منصة مرتفعة تُسمى "النعش"، وقد انتهى ذلك بجنازة البابا بنديكتوس السادس عشر عام 2022.

سيُقام قداس الجنازة بعد ذلك في كنيسة القديس بطرس، ومن المرجح أن يكون هناك حشد في الخارج، متجمع في الساحة. ستتناول العظة حياة البابا الراحل وروحانيته؛ فقد ألقى فرنسيس نفسه عظة في جنازة سلفه المتقاعد، البابا بنديكت السادس عشر.

العميد الحالي هو الكاردينال جيوفاني باتيستا ري ، البالغ من العمر 91 عامًا ، ومن غير الواضح ما إذا كان سيتمكن من مواصلة هذا التقليد نظرًا لتقدمه في السن. ستستمر إقامة القداديس تخليدًا لذكرى فرانسيس لمدة تسعة أيام بعد وفاته - وهي فترة تُسمى "نوفندياليس" . استُلهمت هذه الطقوس من تقليد روماني قديم ينص على فترة حداد تنتهي في اليوم التاسع من الوفاة.

المرحلة الثالثة: الدفن

دُفن الباباوات في الماضي في أماكن مختلفة. وحتى تشريع المسيحية في الإمبراطورية الرومانية في أوائل القرن الرابع، كان الباباوات يُدفنون في سراديب الموتى، وهي مقابر تقع على أطراف روما.

بعد ذلك، أصبح من الممكن دفن الباباوات في مواقع مختلفة، مثل كاتدرائية القديس يوحنا اللاتراني - الكاتدرائية الرسمية لروما - أو كنائس أخرى في روما وما حولها. حتى أن بعضهم دُفن في فرنسا خلال القرن الرابع عشر، عندما انتقلت البابوية إلى الحدود الفرنسية لأسباب سياسية.

ولكن كسر بابا الفاتيكان الراحل، البابا فرانسيس، تقليدًا استمر لما يزيد عن 100 عام، إذ أوصى قبل وفاته بأن يُدفن جثمانه خارج الفاتيكان، واختار كاتدرائية سانتا ماريا ماجوري في روما، بدلًا من المدافن البابوية أسفل كاتدرائية القديس بطرس.

ويعكس قرار البابا الذي أعلنه في ديسمبر 2023، ارتباطا تاريخيا وروحيا عميقا جمع البابا فرانسيس بهذه الكنيسة التاريخية، التي اعتاد زيارتها شكل دوري. ولم يتم دفن أي بابا في سانتا ماريا ماجوري منذ القرن السابع عشر، عندما تم دفن البابا كليمنت التاسع هناك .

وبعد بضع صلوات أخيرة ورشّ الماء المقدس، سيُوضع النعش في مكانه النهائي داخل الكنيسة. لاحقًا فقط، ستُفتح المنطقة للجمهور للصلاة والتبجيل.

ويتلقى جميع الكرادلة الـ 252 في جميع أنحاء العالم تقليديًا دعوة من عميد مجمع الكرادلة للسفر إلى روما بعد وفاة البابا لحضور الجنازة واختيار البابا الجديد.