بعد كسره تقليدًا امتد لأكثر من قرن.. لماذا أوصى البابا فرانسيس بدفنه خارج الفاتيكان؟

وكالات

كسر بابا الفاتيكان الراحل، البابا فرانسيس، تقليدا استمر لما يزيد عن 100 عام، إذ أوصى قبل وفاته بأن يُدفن جثمانه خارج الفاتيكان، واختار كاتدرائية سانتا ماريا ماجوري في روما، بدلا من المدافن البابوية أسفل كاتدرائية القديس بطرس.

ويعكس قرار البابا الذي أعلنه في ديسمبر 2023، ارتباطا تاريخيا وروحيا عميقا جمع البابا فرانسيس بهذه الكنيسة التاريخية، التي اعتاد زيارتها شكل دوري.

وفي تصريح سابق، قال البابا فرانسيس: "أشعر بارتباط قوي للغاية بهذه الكنيسة.. كما أرغب في أن أُدفن فيها؛ تقديرا لعملي المتفاني تجاه العذراء مريم".

وبناء على قراره، سيكون البابا فرانسيس أول من يُدفن في كاتدرائية سانتا ماريا ماجوري منذ وفاة البابا ليون الثالث عشر عام 1903، على الرغم من احتضانها جثامين 7 باباوات سابقين.

وبحسب المحللة المتخصصة في شؤون الفاتيكان كاتي ماكجرادي، تُعد كاتدرائية سانتا ماريا ماجوري في روما من بين أكثر الأماكن قربا إلى قلب البابا الراحل.

وقالت ماكجرادي في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن: "بالإضافة إلى زياراته للسجون.. واظب البابا فرانسيس على زيارة الكاتدرائية حتى في أوقات مرضه، ففيها تُحفظ أيقونة العذراء (خلاص شعب روما) التي تُعد إحدى أحب الصور المريمية إليه".

وصباح اليوم الاثنين، أعلن الفاتيكان وفاة البابا فرانسيس عن عمر 88 عاما، بعد فترة قضاها في المستشفى لتلقي العلاج من عدّة أمراض مختلفة في أواخر فترته البابوية التي استمرت 12 عاما.

وقال الكاردينال كيفن فاريل في بيان: "في الساعة 0735 عاد أسقف روما فرانسيس إلى بيت الآب".