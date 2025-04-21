ترامب يأمر بتنكيس الأعلام "احترامًا لذكرى" البابا فرنسيس

وكالات

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا بتنكيس الأعلام "كعلامة احترام لذكرى" البابا فرنسيس، الذي توفي اليوم الإثنين.

وذكر ترامب في الإعلان أن القرار يشمل "جميع المباني والأراضي العامة، وكافة المواقع العسكرية والمحطات البحرية، وجميع السفن التابعة للحكومة الفيدرالية في مقاطعة كولومبيا، وفي أنحاء الولايات المتحدة كافة، بما في ذلك أقاليمها وممتلكاتها، وذلك حتى غروب شمس يوم الدفن".

كما شمل القرار "سفارات الولايات المتحدة ومفوضياتها ومكاتبها القنصلية وغيرها من المنشآت في الخارج، بما فيها المرافق العسكرية والسفن والمحطات البحرية".

وفي الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، حيث كانت تُقام فعاليات دحرجة بيض عيد الفصح، رُفع العلم الأمريكي على سارية نصفية صباح الإثنين.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني أن جثمان البابا فرنسيس قد يُنقل إلى كاتدرائية القديس بطرس يوم الأربعاء. وأضاف أن مجموعة من الكرادلة ستجتمع في اليوم نفسه لاتخاذ قرار رسمي، وإذا تقرر المضي قدمًا في ذلك، فسيُسمح للناس بتقديم واجب العزاء.

من جهته، أفاد المكتب الإعلامي في الكرسي الرسولي أن البابا توفي في شقته بمقر القديسة مارتا في الفاتيكان، حيث كان يقيم منذ انتخابه في عام 2013. وأوضح المصدر ذاته أن سبب وفاة البابا سيُعلن "على الأرجح" مساء الإثنين، بعد الإعلان الرسمي المقرر في تمام الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش.