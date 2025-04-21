الرئيس الإيراني: مستعدون للتوصل لاتفاق مع أمريكا لكننا لا نقبل التسلط

وكالات

أعرب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الاثنين، عن استعداد بلاده للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة في إطار محدد "مع الحفاظ على المصالح الوطنية".

وقال بزشكيان: "إذا لم يرغب الأمريكيون في التفاوض بتكافؤ فسنواصل طريقنا ولسنا متفائلين أو متشائمين"، مضيفًا "لا نرغب في النزاع مع أحد لكننا لا نقبل التسلط والتنمر".

وتابع: "الأعداء اغتالوا نخبنا العلمية والثقافية والأكاديمية ليسهل لهم إنزال الويلات بشعبنا وثرواتنا".

وأوضح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن طهران أكدت دومًا على تعزيز العلاقات مع سائر الدول وتسعى للتفاعل البناء على أساس الاحترام المتبادل.

وفي المقابل، أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بالمحادثات التي تجريها بلاده مع إيران، قائلًا: "حظينا باجتماعات جيدة جدًا في ما يتعلق بإيران".

وحتى الآن، أجرت واشنطن وطهران جولتين من المحادثات النووية غير المباشرة، الأولى في 12 أبريل الجاري بالعاصمة العمانية مسقط، والثانية يوم 19 من الشهر ذاته في العاصمة الإيطالية روما، بوساطة عمانية.

وأشاد الجانبان الإيراني والأمريكي بالجولتين، مشيرين إلى أنها جرت في "أجواء بناءة وإيجابية"، على أن تُعقد الجولة الثالثة يوم السبت المقبل بسلطنة عمان.

ويرأس الوفد الإيراني وزير الخارجية عباس عراقجي، والأمريكي مبعوث الرئيس للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وتولى وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي مهمة نقل الآراء بين الجانبين.