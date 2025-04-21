نتنياهو: قلت مرارًا سنغير وجه الشرق الأوسط وهذا ما ننفذه الآن

وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "الحرب القائمة هي حرب النهضة وهي حرب تاريخية"، مؤكدًا عزمه القضاء على حركة حماس في قطاع غزة وإعادة الأسرى الإسرائيليين وتحقيق الأهداف الإسرائيلية كافة.

وأضاف نتنياهو، "نشن هجومًا هائلًا على العدو حتى نقضي عليه، وقلت مرارًا سنغير وجه الشرق الأوسط وهذا ما ننفذه بالفعل حاليًا".

وتابع: "بفضل قرارات حكومتي وصمودها كسرنا محور الشر في غزة ولبنان وسوريا ومواقع أخرى"، مضيفًا "لا تصدقوا ما تروجه قنوات الدعاية السياسية".

وقال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، "لن نقبل بقيام أي خلافة على شاطئ البحر المتوسط. ولن تشهد إسرائيل أي حرب أهلية".

ووجه نتنياهو حديثه لجماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن، قائلًا: "الحوثيون تفاخروا بإطلاق مسيرة اسمها يافا وأقول لهم يافا ليست محتلة وردنا الصارم عليكم آت".