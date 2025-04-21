البيت الأبيض يرد على تقارير حول محادثات سيجنال: لا معلومات سرية تم تداولها

(وكالات)

هاجم البيت الأبيض، اليوم الاثنين، التقارير الإعلامية الأخيرة التي تحدثت عن تورط وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيجيسث، في مجموعة محادثة ثانية عبر تطبيق "سيجنال"، ناقش خلالها ضربات عسكرية على اليمن، واصفًا القضية بأنها "لا تُعد خبراً حقيقياً"، كما انتقد موظفين سابقين في وزارة الدفاع تم فصلهم مؤخرًا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، آنا كيلي، في تصريح لقناة "فوكس نيوز": "مهما حاول الإعلام التقليدي إحياء هذه القصة غير الحقيقية، فلن يغيروا من الحقيقة شيئًا: لم يتم تبادل أي معلومات سرية على الإطلاق".

وأضافت: "بعض المسربين الذين تم فصلهم مؤخرًا يواصلون تشويه الحقائق من أجل ترميم كبريائهم المجروح، وتقويض أجندة الرئيس، لكن الإدارة ستواصل محاسبتهم".

وجاءت تصريحات كيلي ردًا على تساؤلات طرحتها "فوكس نيوز" بشأن تقارير إعلامية نشرت الأحد، ذكرت أن هيجيسث كان جزءًا من مجموعة دردشة جديدة عبر "سيجنال" ضمت زوجته، ومحاميه الشخصي، وشقيقه، ناقشوا خلالها خططًا لهجمات عسكرية على اليمن. ووفقًا لما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن المجموعة تم إنشاؤها من قبل هيجيسث نفسه، استنادًا إلى إفادات أربعة مصادر مطلعة على المحادثات.

ورغم ما أثارته هذه التقارير من جدل، أكد البيت الأبيض أنه لا يزال يقف "بقوة" خلف وزير الدفاع. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، في تصريح على قناة "فوكس نيوز": "الرئيس يدعم وزير الدفاع بشكل كامل، فهو يؤدي عملًا استثنائيًا في قيادة البنتاجون".

وأضافت: "هذه هي النتيجة الطبيعية حين يعمل البنتاجون بأكمله ضدك، وضد التغيير الجذري الذي تحاول تحقيقه".

من جانبه، قلل وزيرالدفاع من أهمية التقارير، واصفًا إياها بأنها ناتجة عن "موظفين ساخطين" و"هجمات مجهولة المصدر"، وذلك في تصريحات له خلال فعالية البيت الأبيض السنوية لعيد الفصح.

وقال هيجسيث للصحفيين أثناء تواجده في المناسبة برفقة زوجته وأطفاله: "هذا هو السبب الذي يجعلنا نخوض معركة ضد الإعلام الزائف... هذه المجموعة مليئة بصنّاع الأكاذيب"، في إشارة إلى وسائل الإعلام.

وأشار إلى أنه تحدث إلى الرئيس ترامب، وأكد عزمه على "مواصلة القتال حتى النهاية".

يُذكر أن وزارة الدفاع الأميركية شهدت خلال الأسبوع الماضي سلسلة من الإقالات رفيعة المستوى، وسط ما وصفه مراقبون بصراع نفوذ داخلي، وتسريبات متتالية هزت الدائرة المقربة من وزير الدفاع.