أكسيوس: يناقش ترامب مع نتنياهو اليوم وقف حرب غزة والمحادثات مع إيران

وكالات

نقل موقع "أكسيوس" عن مصدرين مطلعين، أنه من المقرر أن يناقش الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، وقف إطلاق النار في قطاع غزة والمحادثات النووية مع إيران.

وكانت القناة 14 الإسرائيلية، كشفت اليوم الاثنين، أن المفاوضات حول إعادة الأسرى المحتجزين في قطاع غزة مستمرة رغم عدم وجود وفد إسرائيلي في مصر أو قطر، مؤكدة أن "هناك موعد محدد، لكن ليس في القريب العاجل، لعملية واسعة واحتلال كامل لقطاع غزة وتدمير حركة حماس".

وفي وقتٍ سابق، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكثر من مرة أن الحرب في غزة لن تنتهي قبل القضاء على حركة حماس وإعادة الأسرى.

وصرح نتنياهو أنه أمر الجيش الإسرائيلي بزيادة الضغط على حماس أكثر من أي وقت مضى من خلال تكثيف العمليات العسكرية في غزة، مضيفًا "لا خيار أمامنا سوى مواصلة القتال حتى النصر، نصر كامل وحاسم".

وفيما يتعلق بالمحادثات النووية غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، فإن هناك قلق كبير بإسرائيل من أن واشنطن قد تقدم تنازلات لطهران بشأن تخصيب اليورانيوم، وفق هيئة البث الإسرائيلية.

وحتى الآن، أجرت واشنطن وطهران جولتين من المحادثات النووية غير المباشرة، الأولى في 12 أبريل الجاري بالعاصمة العمانية مسقط، والثانية يوم 19 من الشهر ذاته في العاصمة الإيطالية روما، بوساطة عمانية.

وأشاد الجانبان الإيراني والأمريكي بالجولتين، مشيرين إلى أنها جرت في "أجواء بناءة وإيجابية"، على أن تُعقد الجولة الثالثة يوم السبت المقبل بسلطنة عمان.