إعلام إسرائيلي: نتنياهو لم يقل الحقيقة بشأن يوم 7 أكتوبر

وكالات

قالت القناة الـ12 الإسرائيلية، إن رونين بار، رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك)، ذكر في عريضته للمحكمة العليا أنه "في الساعة 5:15 صباحًا يوم 7 أكتوبر 2023، تلقيت أمرًا بتحديث السكرتير العسكري لرئيس الوزراء".

وأشارت القناة، إلى أن ذلك يخالف ما قاله رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من إنه لم يتم تحديثه إلا في الساعة 6:29 صباحًا من اليوم ذاته.

وأثارت المذكرة التي قدمها رئيس الشاباك للمحكمة العليا بشأن قرار إقالته، جدلًا كبيرًا في الداخل الإسرائيلي، إذ طالب مسؤولون إسرائيليون رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بترك منصبه الآن.

وقال رئيس "حزب الديمقراطيين" الإسرائيلي يائير جولان، أن إفادة رئيس الشاباك ليست مجرد تحذير بل لائحة اتهام خطيرة وإنذار للديمقراطية، مضيفًا "نتنياهو فاشل أمنيًا وسياسيًا ويحاول استغلال الشاباك للبقاء".

وتابع جولان: "نتنياهو فوضوي ويقود حكومة فوضوية وما فعله ليس مجرد تهديد للديمقراطية، بل انقلاب سلطوي فعلي. نتنياهو يشكل خطرًا مباشرًا على أمن إسرائيل وعلى سيادة القانون ووجود الدولة، ويجب أن يرحل الآن".

ومن جانبه، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إن شهادة رئيس الشاباك تثبت أن نتنياهو يشكل خطرًا على أمن إسرائيل ولا يمكنه الاستمرار في منصبه.

وفي المذكرة التي قدمها رئيس الشاباك للمحكمة العليا، أوضح بار، أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مارس ضغوطًا عليه لاستخدام صلاحيات الجهاز الأمنية في قمع الاحتجاجات المناهضة لحكومته، بل وطالبه صراحة بتقديم الطاعة للحكومة على حساب سلطة المحكمة العليا، في سابقة وصفها بـ"الخطيرة" على توازن السلطات ودولة القانون.

تلك الاتهامات التي نفاها ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلًا إن "بيان الدفاع المقدم من قِبل رئيس الشاباك إلى المحكمة مليء بالكذب ويثبت فشله".