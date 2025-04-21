ديوان نتنياهو يرد على اتهامات رئيس الشاباك: مليئة بالكذب

وكالات

رد ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، على الاتهامات التي وجهها رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار، لنتنياهو بأنه مارس ضغوطًا عليه لاستخدام صلاحيات الجهاز الأمنية في قمع الاحتجاجات المناهضة لحكومته.

وقال مكتب نتنياهو، إن "بيان الدفاع المقدم من قِبل رئيس الشاباك إلى المحكمة مليء بالكذب ويثبت فشله".

وفي المذكرة التي قدمها رئيس الشاباك للمحكمة العليا، أوضح بار، أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مارس ضغوطًا عليه لاستخدام صلاحيات الجهاز الأمنية في قمع الاحتجاجات المناهضة لحكومته، بل وطالبه صراحة بتقديم الطاعة للحكومة على حساب سلطة المحكمة العليا، في سابقة وصفها بـ"الخطيرة" على توازن السلطات ودولة القانون.

ورغم إقالة بنيامين نتنياهو لبار، فإن المحكمة العليا الإسرائيلية قضت ببطلان القرار، مصرحة ببقاء بار في منصبه كرئيس لجهاز الشاباك، ومع ذلك فإن رونين بار أكد عزمه تقديم استقالته من منصبه.