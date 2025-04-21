الفاتيكان: جثمان البابا قد يُنقل يوم الأربعاء إلى كاتدرائية القديس بطرس

وكالات

أعلن المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني أن جثمان البابا فرنسيس قد يُنقل إلى كاتدرائية القديس بطرس يوم الأربعاء.

وأضاف أن مجموعة من الكرادلة ستجتمع يوم الأربعاء لاتخاذ قرار رسمي؛ لكن في حال المضي قدماً، فسيُسمح للناس بتقديم واجب العزاء.

فيما أفاد المكتب الإعلامي في الكرسي الرسولي أن البابا توفي في شقته في مقر القديسة مارتا في الفاتيكان حيث كان يقيم منذ انتخابه في 2013. وأوضح المصدر نفسه أن سبب وفاة البابا سينشر "على الأرجح" مساء الاثنين بعد الإعلان الرسمي عن وفاته المقرر عند الساعة 18,00 بتوقيت غرينتش.