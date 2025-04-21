مصر تبحث مع السعودية التطورات الإقليمية في المنطقة

(وكالات)



استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية السعودي، اليوم الاثنين، الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، وذلك في مقر ديوان وزارة الخارجية السعودية بالرياض.

وعقب جلسة الاستقبال، ترأس الوزيران أعمال اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي على المستوى الوزاري بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، والذي ناقش سبل تطوير العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، بما يعزز من مصالح البلدين الشقيقين.

وأكد الجانبان خلال الاجتماع على أهمية تعزيز التنسيق المشترك تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة، مشددين على ضرورة تكثيف الجهود لوقف التصعيد العسكري وضمان وصول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى المدنيين.

كما بحث الوزيران مستجدات الملفات الإقليمية، بما في ذلك تطورات الأوضاع في السودان، وليبيا، وسوريا، إلى جانب عدد من القضايا الدولية التي تؤثر على استقرار المنطقة والأمن العالمي.

وحضر الاجتماع من الجانب المصري كل من: السفير إيهاب أبوسريع، سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة، والسفير إيهاب فهمي، مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية.

ومن الجانب السعودي كل من: الدكتور سعود الساطي، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير صالح الحصيني، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، والأستاذ غازي العنزي، مدير عام الإدارة العامة للدول العربية.