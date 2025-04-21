بوتين يعلن استئناف القتال في أوكرانيا ويهدد باستهداف مواقع مدنية

وكالات

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن القتال على الجبهات في أوكرانيا استؤنف بعد هدنة عيد الفصح، مهددًا باستهداف القوات الروسية مواقع مدنية في حال "استخدامها من قِبل نظام كييف لأغراض عسكرية".

وأضاف بوتين، "نتعامل بإيجابية تجاه أي مبادرات سلام ونتوقع أن تتبنى كييف الموقف نفسه"، مشيرًا إلى أن موسكو ستدرس مقترحات وقف قصف الأهداف المدنية وسترد عليها.

وأفادت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية، بأن الرئيس فلاديمير بوتين يوقع قانونًا يهدف إلى تعزيز أمن وسلامة المنشآت الحيوية لمواجهة خطر هجمات الطائرات المسيرة.

ونقلت الوكالة عن بوتين، قوله إن "القوات الأوكرانية انتهكت هدنة عيد الفصح نحو 5 آلاف مرة وعلينا أن نأخذ العبرة من هذه التجربة".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، أعلن أمس الأحد، استعداده لسلام ووقف نار غير مشروط يمكن أن يستمر لمدة لا تقل عن 30 يومًا، موضحًا أنه لم يتلق ردًا من روسيا بشأن تمديد الهدنة.

واتهم زيلينسكي، روسيا بانتهاك هدنة عيد الفصح التي أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مجددًا اقتراحه بتمديد وقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا أخرى.

وانتهت أمس الأحد هدنة عيد الفصح التي أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أول أمس السبت، لمدة 30 ساعة بمناسبة العيد.