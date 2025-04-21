أوكرانيا تنفي موافقتها على الاعتراف بتبعية القرم لروسيا

(وكالات)

نفت أوكرانيا، اليوم الاثنين، ما تردد عن موافقتها على الاعتراف بتبعية شبه جزيرة القرم لروسيا، مؤكدة أن هذا الموضوع لم يُطرح قط في المفاوضات لأجل وقف إطلاق النار.

وفي تصريح لمستشار مكتب الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي، سيرجي ليشينكو، قال: "لم تصدر بتاتا عن فريق التفاوض الأوكراني أي موافقة على هذا الأمر". وأكد ليشينكو أن المفاوضين الأوكرانيين لم يثيروا مسألة تبعية القرم في أي من الاجتماعات مع الأطراف الدولية، سواء في المملكة العربية السعودية أو فرنسا.

في المقابل، ذكرت وكالة بلومبرج نقلاً عن مصادر دبلوماسية أن الولايات المتحدة قد تكون مستعدة للاعتراف بشبه جزيرة القرم كجزء من روسيا ضمن اتفاق سلام محتمل في النزاع الأوكراني. ووفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، فإن المبعوث الأمريكي ستيفن ويتكوف قد يعود إلى روسيا بعد محادثات في لندن هذا الأسبوع، التي ستشمل ممثلين عن الحكومة الأوكرانية.

وأفادت الصحيفة بأن الوفد الأمريكي سيعرض "قائمة من الخيارات المحتملة" لمناقشتها، بما في ذلك الاعتراف الرسمي الأمريكي بالقرم كجزء من روسيا، والاعتراف الضمني بالسيطرة الروسية على الأراضي الجديدة، بالإضافة إلى إمكانية إزالة مسألة انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو من جدول الأعمال. في المقابل، أضافت الصحيفة أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لن تقدم أي ضمانات أمنية لأوكرانيا حتى إذا وافقت كييف على التسوية السلمية للنزاع.