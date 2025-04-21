إعلان

رئيس وزراء بريطانيا ينعي بابا الفاتيكان

04:03 م الإثنين 21 أبريل 2025

كير ستارمر

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

لندن- (د ب أ)

نعى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بابا الفاتيكان فرنسيس اليوم الاثنين قائلا إن وفاته بمثابة تذكرة " لمناشدته برعاية بعضنا البعض عبر مختلف الديانات والخلفيات والدول والعقائد".

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن ستارمر القول " أنضم للملايين حول العالم الذين يشعرون بالحزن لوفاة قداسة البابا فرنسيس".

وأضاف" قيادته في وقت معقد ومليئ بالتحديات بالنسبة للعالم والكنيسة كان شجاعة، ونبعت دائما من مركز تواضع عميق".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

كير ستارمر بابا الفاتيكان وفاة بابا الفاتيكان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

القصة الكاملة لقتل "كلب هاسكي" في طنطا.. ماذا حدث؟ -فيديو
قرار رسمي بإحالة مخالفات البناء للقضاء العسكري.. ومصادر تكشف التفاصيل والأسباب