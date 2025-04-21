رئيس وزراء بريطانيا ينعي بابا الفاتيكان
04:03 م الإثنين 21 أبريل 2025
لندن- (د ب أ)
نعى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بابا الفاتيكان فرنسيس اليوم الاثنين قائلا إن وفاته بمثابة تذكرة " لمناشدته برعاية بعضنا البعض عبر مختلف الديانات والخلفيات والدول والعقائد".
ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن ستارمر القول " أنضم للملايين حول العالم الذين يشعرون بالحزن لوفاة قداسة البابا فرنسيس".
وأضاف" قيادته في وقت معقد ومليئ بالتحديات بالنسبة للعالم والكنيسة كان شجاعة، ونبعت دائما من مركز تواضع عميق".
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