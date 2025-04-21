شقيق أحمد الشرع يثير الجدل.. والرئاسة السورية ترد بـ"بيان تهدئة" (صور+فيديو)

وكالات

أثار ظهور شقيق الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع، جمال الشرع، ووزير الثقافة السوري محمد صالح في فعالية اجتماعية لشخصية بارزة في عهد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، الجدل.

وردًا على الجدل الذي أُثير حول زيارة الشرع وصالح إلى "مضافة المرسومي" قبل أيام، أصدرت الرئاسة السورية، أمس الأحد، بيانًا للتهدئة، قالت فيه إن: "جمال الشرع لا يشغل أي صفة وظيفية في مؤسسات الدولة، ولا يتمتع بأي امتيازات رسمية".

وأضاف البيان: "نؤكد أن جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات أمام القانون، ولا يمنح أي شخص وضعًا خاصًا خارج إطار المؤسسات الرسمية واختصاصاتها".

وذكرت الرئاسة السورية، أن دعوة جمال الشرع لحضور الفعالية "تمت من قِبل الجهة المستضيفة بصفته الشخصية".

إلا أن البيان الرئاسي لم يتطرق إلى محمد صالح الذي يشغل منصبًا رسميًا في البلاد وهو وزير الثقافة السوري.

وتداول سوريون عبر وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرًا، مقطع فيديو وصور ظهر فيهم جمال الشرع، شقيق الرئيس السوري الجديد، يرافقه وزير الثقافة محمد صالح، خلال تجمع في مضافة "فرحان المرسومي"، شيخ عشيرة المراسمة في دير الزور، الذي تردد اسمه حول تهريب السلاح والمخدرات، والقرب من الحرس الثوري الإيراني والقائد السابق للفرقة الرابعة بالجيش السوري ماهر الأسد.

في كل يوم يُطلب مني مئات الصور مع الناس.

ولا أستطيع أن أكشف عن صدور الناس وأعرف مشاربهم وانتماءاتهم.



أريد أن أعتذر للشعب السوري العظيم عن أي صورة - غير مقصودة - مع أي شخص محسوب على النظام البائد. — محمد ياسين صالح (@AL_SAALEH) April 17, 2025

وبسبب حالة الجدل الكبيرة التي أثارتها الزيارة، نشر وزير الثقافة السوري اعتذارًا على حسابه الرسمي بمنصة"إكس"، قال فيه: "في كل يوم يُطلب مني مئات الصور مع الناس. ولا أستطيع أن أكشف عن صدور الناس وأعرف مشاربهم وانتماءاتهم. أريد أن أعتذر للشعب السوري العظيم عن أي صورة، غير مقصودة، مع أي شخص محسوب على النظام البائد".

أول ظهور لـ #جمال_الشرع الشقيق الثالث لرئيس سوريا في المرحلة الانتقالية #أحمد_الشرع خلال لقاء جدلي جمع أيضا وزير الثقافة #محمد_صالح في مضافة #فرحان_المرسومي.



اللقاء كان جدليا لأن المرسومي يعد أحد أبرز الأذرع الإيرانية في سوريا في عهد نظام الأسد المخلوت، حيث ساهم في تجنيد… pic.twitter.com/PJ0K9VbuN7 — Bahaa Dabous (@Bahaa_Dabous) April 17, 2025

وفي اليوم ذاته، وبحسب وسائل إعلام سورية، أصدر فرحان المرسومي بيانًا نفى فيه علاقته بنظام الأسد البائد، معتبرًا ذلك محض افتراء من أشخاص "حاقدين قصدهم الإساءة" لشخصه والتحريض عليه، وفق ما تم نشره.

وذكر المرسومي، أن علاقته كانت مع بعض الأشخاص الذين كانوا يعملون لدى النظام المخلوع لخدمة أهله وعشيرته وأصدقائه وجميع أبناء العشائر والطوائف على كامل مساحة سوريا دون تمييز.