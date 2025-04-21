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حماس: دعوات ضم الضفة محاولة يائسة لتصفية القضية الفلسطينية

03:38 م الإثنين 21 أبريل 2025

حركة حماس

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وكالات

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن دعوات وزراء الاحتلال لفرض السيادة على الضفة الغربية محاولة يائسة لتصفية القضية وسرقة الأرض.

وقالت الحركة، إن تصريحات الاحتلال تعكس عقلية استعمارية فاشية وتستوجب تحركًا دوليًا لوقف جرائمه التوسعية.

ودعت حماس الشعب الفلسطيني لتصعيد المقاومة والاشتباك مع المحتل حتى كسر إرادته وإفشال مخططاته التهويدية.

وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، كشف اليوم الاثنين، عن خطة لإقامة خمس مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، ضمن مساعٍ حكومية لفرض واقع استيطاني دائم على الأرض.

وخلال افتتاح طريق جبلي جديد في مستوطنة "غوش عتصيون"، وصفه بأنه "الأطول في الضفة الغربية"، اعتبر سموتريتش أن الطريق يمثل "حلقة وصل إضافية ضمن عملية تطبيع الاستيطان"، مشيرًا إلى أن السلطات الإسرائيلية تعمل على تمرير خطط لبناء 3600 وحدة سكنية جديدة في المنطقة، وفق ما نقلته القناة 13 الإسرائيلية.

وتتصاعد دعوات من داخل الحكومة الإسرائيلية لتطبيق "السيادة الإسرائيلية" الكاملة على الضفة الغربية، وهي دعوات تتكرر على لسان وزراء يعتبرون أن ضم الضفة بات أولوية قصوى.

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حركة حماس تصفية القضية الفلسطينية الضفة الغربية
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