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قبل "يوم الغضب" العالمي.. إسرائيل تحذر رعاياها في الخارج

03:25 م الإثنين 21 أبريل 2025

إسرائيل

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تل أبيب- (د ب أ)

صدر مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تحذيرا للمواطنين الإسرائيليين في الخارج، قبيل "يوم الغضب" العالمي الذي يحل في 22 من أبريل الجاري دعما للفلسطينيين.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الاثنين، بأنه ثمة دعوات لتنظيم احتجاجات ومظاهرات واضطرابات في دول مختلفة، قد تتطور إلى أعمال عنف، إلى جانب وجود مخاوف من أن يقوم مؤيدوها بتنفيذ هجمات.

ويوصي مجلس الأمن القومي الإسرائيلي بتقليل الرموز الإسرائيلية في الأماكن العامة، والابتعاد عن المظاهرات، وتوخي اليقظة.

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إسرائيل يوم الغضب العالمي مجلس الأمن القومي الإسرائيلي
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