قادة إيرلندا ينعون بابا الفاتيكان

لندن- (د ب أ)

نعى قادة إيرلندا بابا الفاتيكان فرنسيس، ووصفوه بـ" الشخصية الاستثنائية" والذي كان لديه " التزام متأصل نحو تخفيف المعاناة".

وقال رئيس إيرلندا مايكل دي هيجينز إن بابا الفاتيكان فرنسيس تعامل مع البابوية بـ"بتواضع فريد" كما دافع عن أهمية الكرامة البشرية، حسبماذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).

ووصف رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن البابا فرنسيس بالقائد" الاستثنائي" الذي حظى بـ"مكانة خاصة في قلوب الشعب الإيرلندي".

ووصف نائب رئيس الوزراء الإيرلندي سيمون هاريس البابا فرنسيس بــ " الشخصية الرائعة" الذي " تحمل مرضه بكرامة وشجاعة كبيرين".