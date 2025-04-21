حماس تنعي البابا فرانسيس وتشيد بمواقفه الداعمة لفلسطين

وكالات

تقدمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى الكنيسة الكاثوليكية في العالم، وإلى عموم المسيحيين، في وفاة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، الذي وافته المنية بعد مسيرة حافلة في خدمة القيم الإنسانية والدينية.



وأكدت الحركة في بيان لها، أن البابا الراحل كان من أبرز الشخصيات الدينية التي ساهمت في تعزيز قيم الحوار بين الأديان، ودعوتها المستمرة للتفاهم والسلام بين الشعوب.



كما عُرف بمواقفه الرافضة للعدوان والحروب في العالم، إذ كان من الأصوات الدينية البارزة التي نددت بجرائم الحرب والإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.



وفي هذا السياق، أعربت حركة حماس عن تقديرها الكبير لمواقف البابا فرنسيس الأخلاقية والإنسانية، مشددة على أهمية مواصلة الجهود المشتركة بين أصحاب الرسالات السماوية والضمائر الحية في مواجهة الظلم والاستعمار، والعمل من أجل نصرة قضايا العدالة والحرية وحقوق الشعوب المظلومة.