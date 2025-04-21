لازاريني: البابا فرنسيس كان داعمًا للاجئين الفلسطينيين والأونروا

غزة - (د ب أ)

أعرب مفوض عام وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين (الأونروا) فيليب لازاريني اليوم الاثنين عن حزنه لوفاة بابا الفاتيكان فرنسيس.

وقال لازاريني، في بيان نشرته الأونروا على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم، إن "صوته ساهم في لفت الانتباه إلى تجريد كبير من الإنسانية للحرب في غزة وما بعدها".

وأشار إلى أن دعمه للدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن جميع الأسرى كان دائمًا ومثابرًا.

وأضاف: "كان من دواعي الشرف مقابلة البابا فرنسيس. ممتن للغاية لدعمه والكرسي الرسولي للاجئين الفلسطينيين والأونروا".