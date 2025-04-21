الأرجنتين تعلن الحداد أسبوعًا على رحيل بابا الفاتكيان

(وكالات)

أعلنت الحكومة الأرجنتينية، اليوم الاثنين، الحداد الوطني لمدة سبعة أيام، على وفاة البابا فرنسيس، الزعيم الروحي للكنيسة الكاثوليكية، وأول بابا من خارج أوروبا منذ أكثر من 1200 عام.

ويأتي هذا الإعلان بعد وفاة بابا الفاتكيان الذي ولد في الأرجنتين تحت اسم خورخي ماريو بيرجوليو، في العاصمة بوينس آيرس، بتاريخ 17 ديسمبر عام 1936.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الأرجنتينية، مانويل أدورني، في بيان نُشر على منصة "إكس" (تويتر سابقًا): "توفي البابا فرنسيس خورخي بيرجوليو، الذي كان الزعيم الروحي والمرشد لملايين الرجال والنساء في العالم". وأضاف أن الرئيس خافيير ميلي سيُصدر مرسومًا رسميًا بإعلان الحداد لمدة أسبوع، تكريمًا لما مثله البابا الراحل من رمزية دينية ووطنية للأرجنتينيين.

وكان الكاردينال كيفن فاريل، رئيس الخزانة الرسولية، قد أعلن صباح اليوم وفاة البابا فرنسيس، الحبر الأعظم رقم 266 في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية، عن عمر ناهز 88 عامًا، وذلك في مقر إقامته بدار القديسة مارتا داخل الفاتيكان. وأكد فاريل أن الوفاة وقعت عند الساعة 07:35 صباحًا، بحضور وزير الدولة الكاردينال بييترو بارولين، وعدد من المساعدين المقربين.



على الرغم من حالته الصحية المتدهورة خلال الأشهر الأخيرة، فقد أصر البابا فرنسيس على الظهور في ساحة القديس بطرس عشية عيد الفصح، حيث خاطب المتواجدين الذين تجاوز عددهم 35 ألف شخص، متنقلًا بينهم بعربة البابا المتنقلة.

وكان البابا قد عانى في الفترة الأخيرة من التهابات رئوية حادة استدعت بقاءه في المستشفى لأكثر من شهر، من 14 فبراير وحتى 23 مارس، وهي الفترة التي شهدت إلغاء معظم نشاطاته العامة، وعدم استقباله سوى لعدد محدود من الزوار. وقد استثنى من ذلك لقاءً خاصًا جمعه مع نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، الذي زاره قبل يوم واحد فقط من وفاته، وقد بدا عليه الضعف والإرهاق الشديدان خلال هذا اللقاء.